بكلمات مؤثرة.. سيمون تودع جواهر الكويتية

بدأت الفنانة جواهر الكويتية كفاحها مع المرض منذ عام 2019، بعد إصابتها بسرطان المعدة، الذي انتقل إلى الكبد، ثم تلقت الجرعات الكيماوي وكشفت خلال تصريحات تلفزيونية تفاصيل رحلة علاجها، قائلة: تلقيت 51 جرعة كيمياوي، منذ بداية العلاج في عام 2020 الماضي، وبعدها أصبحت بحال أفضل من السابق، إذ استطيع الحركة ومغادرة السرير، بعد أن كنت غير قادرة حتى على السجود في صلاتي.. ادعو لي ربنا يتمم شفائي على خير، واحتفل مع كل مَن تعافوا من السرطان.

