بقيمة 500 مليون دولار.. مجلس النواب يوافق على قرض لقطاعي التعليم والصحة

ة المصرفية ABC» من بنكي «دويتشه» الألماني و«المؤسسة العربية المصرفية ABC»، لصالح وزارة المالية بضمان «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار» بهدف تمويل وإعادة تمويل مشروعات مدرجة بالموازنة العامة حتى نهاية العام المالي الجاري، لتتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية والاستدامة.
ووفقاً للاتفاقية فإن «المؤسسة العربية لضمان الاستثمار» تتولي مهام ضمانة «المالية» في القرض الدولاري، والذي سيوزع مناصفة بين البنكين بواقع 250 مليون دولار لكل منهما، على أن يكون لمدة 7 سنوات منها فترة سماح بواقع عامين، بسعر فائدة ثابت لدويتشه، بنك، ومتغير من A.B.C.
كما عينت «المالية» مكتب «حلمي وحمزة» كمستشار قانوني محلي في المفاوضات، بخلاف قيام «ريد سميث» بمهام المستشار القانوني الدولي. وتبلغ تكلفة القرض تُعد مناسبة بالمقارنة بالأسعار السائدة على السندات الدولية لجمهورية مصر العربية عن فترة الاستحقاق نفسها، والتي بلغت في منتصف شهر سبتمبر الماضي %17.94 لمدة 4 سنوات ونصف. headtopics.com
وتضمنت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية، موافقة مجلس الوزراء مع بدايات العام الحالي على قيام وزارة المالية بالتفاوض مع شركة «روثتشايلد» لتدبير القرض، مع عرض الموضوع على لجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجي تمهيداً للعرض على رئيس الجمهورية والحكومة واتخاذ الإجراءات الدستورية.
ومن المقرر ان توظف المالية القرض لتطوير كفاءة بعض الفصول المدرسية وتجهيز منشآت التأمين الصحي الشامل، ومستشفيات حياة كريمة، وتطوير نقاط الإسعاف وشراء وسائل نقل وتأهيل المراكز الطبية المتخصصة.النواب يوافق نهائيًا على قانون المجلس القومي للأمومة والطفولةالبرلمان يوافق مبدئيا على قانون المجلس القومي للأمومة والطفولةأمير عبد الحميد: الشناوي يُسأل عن هدف فوز صن داونز على الأهلي headtopics.com