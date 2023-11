بقنابل محرمة دوليا.. جيش الاحتلال يقصف مدرسة للأونروا تضم لاجئين| شاهد

وأوضحت الأونروا في بيان لها:"خلال الـ 24 ساعة الماضية، قُتل 3 موظفين إضافيين في الأونروا، ليصل العدد الإجمالي إلى 70 زميلا في الأونروا قتلوا منذ 7 أكتوبر". ووفقاً للتقرير،"يعيش حوالي 690,000 نازح داخلياً في 149 منشأة في جميع أنحاء قطاع غزة، ويقيم ما يقدر بنحو 160,000 شخص في 57 مركز إيواء في الشمال وفي مدينة غزة". وفي وقت سابق، وصفت وكالة الأمم المتحدة المخصصة للاجئين الفلسطينيين وقف إطلاق النار الإنساني الفوري في قطاع غزة بأنه"مسألة حياة أو موت بالنسبة للملايين".

