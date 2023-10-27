بقصد الاتجار.. التحقيق مع المتهم بحيازة كمية كبيرة من الحشيش بالشروق

تباشر نيابة الشروق وبدر تحقيقاتها مع المتهم بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بمنطقة الشروق، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

كانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط (شخص، له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،700 كجم).الموعد والقنوات | تفاصيل مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

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التحقيقات.. تاجر البانجو والحشيش بالشرقية متهم في 12 قضية سابقةكشفت تحقيقات النيابة العامة بالشرقية، أن المتهم بحيازة كميات من المواد المخدرة بقصد الاتجار فيها، وترويجها على عملائه في منيا القمح، سبق اتهامه في 12 قضية ما بين سرقة بالإكراه اقرأ أكثر ⮕

آيس وهيدرو.. حبس 3 أشخاص وسيدة لاتجارهم في المخدرات بالقاهرةقررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس ٣ أشخاص وسيدة، ٤ ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بحيازة كمية من مخدر الهيدرو وزنت 4 كيلو اقرأ أكثر ⮕

التحقيق مع 2 من تجار الكيف بالسلام (تفاصيل)تباشر نيابة السلام تحقيقاتها مع شخصين لاتهمامهما بحيازتهما كميات متنوعة من المخدرات بقصد الاتجار بمنطقة السلام، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها. اقرأ أكثر ⮕

12 كيلو حشيش .. حبس 3 تجار مخدرات بالقاهرةقررت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس ٣ أشخاص، ٤ ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم ١٢ كيلو حشيش بقصد الإتجار فيها. اقرأ أكثر ⮕

التحقيق مع ديلر لحيازته مخدر الحشيش في الوراقباشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق مع ديلر، لحيازته على كمية من مخدر الحشيش في الوراق، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات. بحوزته حشيش واوضحت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته على كمية من مخدر الحشيش، استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية. اقرأ أكثر ⮕

ضبط 9 طن مخلل فاسد في الغربية (صور)تمكنت هيئة سلامة الغذاء في محافظة الغربية، برئاسة المهندسة حنان عامر، من ضبط كمية كبيرة من المخلل بة أعفان وحشرات وغير صالح للاستهلاك الآدمي داخل مصنع لإنتاج المخلل. اقرأ أكثر ⮕