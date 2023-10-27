بفستان على التراث السعودي.. أصالة تخطف الأنظار خلال حفلها بموسم الرياض

شاركت النجمة السورية أصالة صور جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك من حفلها الأونلاين ضمن فعاليات موسم الرياض لعام 2024، وقد ظهرت بإطلالة جذابة وساحرة.وظهرت أصالة مرتدية فستان واسع وطويل وبأكمام طويلة، باللون الأخضر بالكامل ماعدا منطقة الصدر بمخمل أسود مزين باكسسوارات ذهبية، بعباءة واسعة.. شمس الكويتية تخطف الأنظار بإطلالة جذابة يتجاوز 50 ألف جنيه..

وكان فستان اصالة من تصميم السعودية هدى بامعروف، وزودت على التصميم الأصلي أكمام كاملة، ويعتمد تصميم الفستان للطابع التراثي لشبة الجزيرة العربية بطريقه عصرية..وأكملت أصالة إطلالتها بيعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار اللون الكمشيري كأحمر شفاه، مع وضع الكحل الاسود والماسكرا لتبرز من ملامحها.وأختارت أصالة أكسسورات لافتة. فقامت بإرتداء قرطين وقلادة كبيرة وخاتم باللون الذهبي ، وهو ما اكمل من إطلالتها.

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