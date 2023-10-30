أثارت جنا عمرو دياب، تفاعلا مع الجمهور بعد ظهورها بصحبة صديقها في أحدث إطلالة لها ارتدت فيها ملابس مثيرة. ونشرت جنا، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أريد أن أصبغ شعري أحمر". وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "عسل أوي" ، "فرق كبير" ، "انتي ليه مصممة انك تطلعي وحشة؟" ، "ربنا يهديكي" ، "أنا خوفت" ، "حياتها وهي حرة فيها".

كانت جنا عمرو دياب، أعلنت مؤخرا عن توقيعها عقد عمل ستنطلق من خلاله في مسيرتها المهنية بعالم الموسيقى، وعلقت: "لا أستطيع أن أصف مدى سعادتي، متحمسة، أحبكم يا رفاق ولا أستطيع الانتظار لمشاركة موسيقاي مع الجميع وبدء مسيرتي المهنية". جنا هي ابنة "الهضبة" عمرو دياب، إذ أنجب 4 أبناء.. الأولى هي نور من الفنانة شيرين رضا قبل انفصالهما، ثم زواجه من زينة عاشور، لينجبا "كنزي وجنا وعبدالله".

بـ'ملابس مثيرة'.. ابنة عمرو دياب تثير تفاعلا بعد ظهورها مع صديقها (صور)بـ'ملابس مثيرة'.. ابنة عمرو دياب تثير تفاعلا بعد ظهورها مع صديقها (صور) اقرأ أكثر ⮕

جنا دياب تنشر صور مع صديقها :'أريد أن أصبغ شعري أحمر'جنا دياب تنشر صور مع صديقها :'أريد أن أصبغ شعري أحمر' اقرأ أكثر ⮕

ظهور صادم لابنة عمرو دياب برققة صديقها.. صورأثارت كنزى عمرو دياب جدلاً واسعًا بمجموعة من الصور الجديدة التي نشرتها عبر حسابها بتطبيق إنستجرام. وظهرت كنزى عمرو دياب تحتضن صديقها، ونالت الصور العديد من الانتقادات من قبل متابعيها عبر انستجرام. اقرأ أكثر ⮕

ابنة عمرو دياب تثير أزمة على السوشيال ميديا بسبب هذه الصورتسببت جنا ابنة عمرو دياب في أزمة على السوشيال ميديا بسبب أحدث صورها التي طرحها على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام. وظهرت جنا ابنة عمرو دياب بمظهر غير لائق بصحبة صديقها وهو ما عرضها لكثير من الانتقادات والتعليقات السلبية عبر صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام. اقرأ أكثر ⮕

بين أحضان صديقها .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بهذه الصورنشرت جني دياب ابنة الفنان عمرو دياب صور جريئه لها من خلال حسابها الشخصي علي انستجرام . وظهرت جني في الصور باطلالة جرئية ،. حيث ارتدت توب مكشوف البطن وشعرها الاحمر وهي بين احضان صديقها . ولاقيت الصور غضب كبير من جماهير عمرو دياب ، بسبب جرئتها في الصور . اقرأ أكثر ⮕

شعر أحمر ومكياج غريب.. جنا دياب تثير الجدل بظهورها| شاهدنشرت جنا عمرو دياب، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال مختلفة.. المزيد اقرأ أكثر ⮕