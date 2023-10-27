بعيدها الـ 130.. 'دار الهلال' تكرم الصداقة الروسية لدورها بدعم علاقات البلدين

نظمت مؤسسة دار الهلال بالتعاون مع البيت الروسي بالقاهرة، احتفالية كبرى بمناسبة مرور 130 عامًا على تأسيسها، قام خلالها المهندس أحمد عمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال، بتكريم الدكتور إبراهيم كامل رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة المصرية الروسية.

وأكد المهندس أحمد عمر أن الدور الذي تلعبه جمعية الصداقة المصرية الروسية في دعم وتطوير العلاقات المصرية الروسية يعد دورًا بارزًا كما ان اهتمام جمعية الصداقة بدعم نشاط مؤسسة دار الهلال أسعد أسرة المؤسسة، ومن جانبه أشار الدكتور إبراهيم كامل إلى سعادته بهذا التكريم الذي جاء من مؤسسة عريقة مثل دار الهلال والتي لعبت ولا تزال دورًا محوريًا في حياتنا الثقافية من خلال إصداراتها المتنوعة والمتخصصة.

وأتى التكريم في إطار احتفالية كبري استضافها البيت الروسي بالقاهرة ضمت معرضًا للكتب التاريخية والحديثة والصور النادرة من أرشيف دار الهلال، كما ضم المعرض الأعداد الأولى من الإصدارات الهامة لمؤسسة دار الهلال مثل: مجلة الهلال والمصور وحواء وسمير وطبيبك الخاص وغيرهم، وتضمنت جناحًا للصور الأرشيفية من تاريخ العلاقات المصرية الروسية والتي حازت على إعجاب البعثة الدبلوماسية الروسية في القاهرة، حيث أشار مراد جاتين مدير المراكز الثقافية الروسية في مصر أن معرض الكتب والصور النادرة كان مفاجأة لما ضمه من صور... headtopics.com

ويشار إلى أن جمعية الصداقة المصرية الروسية كانت قد تأسست 1987 وأعيد مؤخرًا تشكيل مجلس إدارتها الذي أصبح يضم الدكتور إبراهيم كامل رئيسًا، والسفير عزت سعد سفير مصر السابق في موسكو، ومدير المجلس المصري للتعاون الخارجي نائبًا، وشريف جاد رئيس جميعة خريجي الجامعات الروسية والسوفيتية أمينًا عامًا، والدكتور فتحي طوغان الأستاذ بمعهد التبين للدراسات المعدنية وعضو اللجنة الحكومية المصرية الروسية المشتركة أمينًا للصندوق، وعضوية المهندس أمين أباظه وزير الزراعة السابق، والدكتور صالح هاشم رئيس جامعة عين شمس...

كورة لايف الآن ( 2 - 0 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الزعيم يسيطر }عاجل -"انقلب السحر على الساحر".. عمرو أديب في وجه الهجوم بسبب تصريحاته عن محمد صلاح وسلام headtopics.com

روسيا تدين الاتهامات الموجهة إليها بدعم الإرهاب على خلفية استقبال وفد حماسدانت وزارة الخارجية الروسية محاولات اتهام روسيا بدعم &171;الإرهاب&187;، في سياق الاتصالات التي تجريها في الشرق الأوسط؛ اقرأ أكثر ⮕

شاهد لوحة رؤية هلال رمضان للمستشرق نصر الدين إتيان بعد طرحها للبيعطرحت دار سوثبى للمزادات العالمية فى لندن، مزاد لبيع لوحات المستشرقين، ومن بين اللوحات التى تم عرضها للبيع لوحة 'رؤية الهلال'، نصر الدين إتيان، اقرأ أكثر ⮕

دار الهلال تتطلع لمزيد من التعاون مع المركز الثقافي الروسيأعرب المهندس أحمد عمر رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال الصحفية عن تطلعه لمزيد من التعاون مع المركز الثقافي الروسي بالقاهرة، موجها الشكر للمركز لاستضافته احتفالية المؤسسة بذكرى تأسيسها الـ130. اقرأ أكثر ⮕

الدفاع الروسية: إسقاط صاروخين أمريكيى الصنع فى أوكرانياأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة صاروخين من طراز ATACMS أمريكية الصنع في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا وذلك بدون تحديد المنطقة اقرأ أكثر ⮕

'اهتفوا لشعب فلسطين'.. شوبير يُطالب جماهير الزمالك بدعم أهالي غزة أمام إنبياهتفوا لشعب فلسطين شوبير ي طالب جماهير الزمالك بدعم أهالي غزة أمام إنبي | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

روسيا ترفض اتهام تل أبيب لها بدعم الإرهابروسيا ترفض اتهام تل أبيب لها بدعم الإرهاب | مصراوى اقرأ أكثر ⮕