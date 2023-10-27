بعد 15 عامًا.. خالد يوسف يعيد نشر فيديو لدعم غزة

، جمهوره ومتابعيه دعمه وتضامنه اتجاه الشعب الفلسطيني وفي قطاع غزة الذين يعانون من حصار العدوان الإسرائيلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وجاء تعليق خالد يوسف على الفيديو، الذي نشره على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «من 15 سنة جاءتني لانا ابنة أخي وصديقي عبدالله السناوي وكانت منفعلة بما يحدث في غزة من قتل وتدمير وخراب وعرضت عليا فكرة عمل نقوم بها كفنانين مصريين».

وأضاف: «في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، فتحمست للفكرة وجمعت كل هؤلاء الفنانين، وصنعنا هذا العمل الذي يثبت أن الحال كما هي من مائة عام ..القتل والتدمير مستمر منذ بداية العصابات الصهيونية التي قتلت ودمرت وهجرت الشعب الفلسطيني لخارج أرضه.. وحتي الآن نفس السلوك». headtopics.com

تصوير الفيلم يتم ما بين ديكور داخلي، في مدينة الإنتاج الإعلامي، وتصوير مشاهد خارجي في محافظة الإسكندرية. الفيلم مأخوذ عن رواية الإسكندراني للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وتدور أحداثه حول هوية الإسكندراني، والظروف التي يمر بها خلال أحداث العمل، وحتى الآن لم يتم تحدد لطرح العمل.تأجيل عرض مسرحية «طيب وأمير» بسبب إصابة الفنان هشام إسماعيلحادث طابا | الصور الأولى لحادث سقوط صاروخ على مبنى إسعاف وسكن لمستشفى

بعد تيشيرت الأهلي.. هبة راشد تنظم مزادًا لبيع حصان أصيل لدعم غزةبعد تيشيرت الأهلي هبة راشد تنظم مزاد ا لبيع حصان أصيل لدعم غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

مصر في الخطوط الأمامية لمساعدة غزة.. 'الأغذية العالمى' يؤكد التعاون الوثيق مع الهلال الأحمر المصرى..يونيسف تشيد بالجهود المصرية لتوصيل المساعدات.. ومطالب أممية باستمرار توصيل المساعدات الإنسانية للقطاع'المنكوب'مازالت الجهود المصرية لدعم وتوصيل المساعدات الي قطاع غزة مستمرة بالتعاون مع مختلف المنظمات الإنسانية الدولية التي تشيد بالجهود المصرية لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

خالة الطفل الفلسطيني شهيد غزة لـ«مصر تستطيع»: الشجر والحجر والطير بيحب يوسفقالت رواء حسن، خالة الطفل الفلسطيني «يوسف» ضحية قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة، إن الطفل الشهيد يوسف لم يكن جميلًا شكلًا فقط، ولكنه أيضًا كان حنونًا. اقرأ أكثر ⮕

خالد مشعل: جيش الاحتلال يعلم تبعات الزحف البري لقطاع غزةخالد مشعل: جيش الاحتلال يعلم تبعات الزحف البري لقطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

خالد مشعل: جيش الاحتلال يعلم تبعات الزحف البري لقطاع غزةخالد مشعل: جيش الاحتلال يعلم تبعات الزحف البري لقطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

1000 طبيب مصري تقدم لدعم غزة حال انهيار الهلال الأحمر الفلسطيني|فيديوأكد الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن هناك إرادة لمجلس نقابة الأطباء لحل المشاكل وإعادة الأمل مرة أخرى للطبيب، موضحا أن العاملين في المستشفيات الحكومية والجامعات يشكلون أكثر من 80% من الأطباء في مصر، لافتا إلى أنه في عام 2025 لن يكون هناك تكليف رسمي للأطباء. اقرأ أكثر ⮕