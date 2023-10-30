بعد تراجعه.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات

كتبت- شيرين صلاح: استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بمنتصف التعاملات، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي. كان سعر الذهب هبط 10 جنيهات في بداية تعاملات اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس. أسعار الذهب اليوم استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 1713 جنيها للجرام. وسجل الذهب عيار 18 نحو 2203 جنيها للجرام. واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 2570 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2937 جنيها للجرام. سعر الجنيه الذهب سجل سعر الجنيه الذهب نحو 20560 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه. سعر الذهب عالميا هبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1995 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، بتراجع 11.08 دولار بنسبة 0.55% مقارنة بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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تراجع جديد في أسعار الذهب خلال منتصف تعاملات اليوم الجمعةتراجعت أسعار الذهب مجددا، خلال تعاملات اليوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر، وفقد الجرام 25 جنيهاً بمنتصف التعاملات، ليسجل عيار 21 مستوى 2510 جنيهات، ليواصل تراجعه بعد أن فقد أمس 75 جنيها. اقرأ أكثر ⮕

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