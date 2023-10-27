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بعد اعتذاره بسبب معاناة الفلسطينيين.. محمد أنور بديلا لمحمد سلام في مسرحية زواج اصطناعي

 / مصدر: AlBawabaNews

تعاقد الفنان محمد أنور علي بطولة مسرحية زواج اصطناعي، ليحل بديلا للفنان محمد سلام، والذي أعلن اعتذاره عن المسرحية، بسبب عدم رغبته في تقديم عمل كوميدي استعراضي، وذلك في ظل القصف اليومي الذي يتعرض له الفلسطينيين، والعدوان الإسرائيلي على غزة.

مصدر

AlBawabaNews

وعبر عدد كبير من المواطنين عن دعمهم لمحمد سلام في قراره، ولكن القائمون على المسرحية، قرروا إقامتها في موعدها، ليحل محمد أنور بديلا لمحمد سلام.

وعبر عدد كبير من المواطنين عن دعمهم لمحمد سلام في قراره، ولكن القائمون على المسرحية، قرروا إقامتها في موعدها، ليحل محمد أنور بديلا لمحمد سلام.

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