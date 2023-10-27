بعد اعتذاره بسبب معاناة الفلسطينيين.. محمد أنور بديلا لمحمد سلام في مسرحية زواج اصطناعي

وعبر عدد كبير من المواطنين عن دعمهم لمحمد سلام في قراره، ولكن القائمون على المسرحية، قرروا إقامتها في موعدها، ليحل محمد أنور بديلا لمحمد سلام.

وعبر عدد كبير من المواطنين عن دعمهم لمحمد سلام في قراره، ولكن القائمون على المسرحية، قرروا إقامتها في موعدها، ليحل محمد أنور بديلا لمحمد سلام.

محمد أنور بديلا لـ محمد سلام في 'زواج اصطناعي'محمد أنور بديلا لـ محمد سلام في زواج اصطناعي | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

بعد انسحاب محمد سلام.. مصير عرض مسرحية «زواج اصطناعي»حل الفنان محمد أنور بديلًا للفنان محمد سلام،وذلك بعد اعتذاره تضامنا مع أحداث فلسطين، ومن المقرر أن تنطلق مسرحية 'زواج اصطناعي' على خشبة مسرح محمد العلي يوم 30 أكتوبر الجاري. اقرأ أكثر ⮕

عاجل- 'فعل غير مهني واحرج الكثير من الزملاء'.. السيناريست محمد أمين راضي يوجه رسالة نارية إلى محمد سلام بعد اعتذاره عن مسرحية زواج اصطناعيعاجل- فعل غير مهني واحرج الكثير من الزملاء .. السيناريست محمد أمين راضي يوجه رسالة نارية إلى محمد سلام بعد اعتذاره عن مسرحية زواج اصطناعي اقرأ أكثر ⮕

أول ظهور لمحمد أنور في بروفات مسرحية «زواج اصطناعي»بعد اعتذار الفنان محمد سلام عن مسرحية 'زواج اصطناعي' ضمن فعاليات موسم الرياض، كان البديل الفنان محمد أنور. اقرأ أكثر ⮕

حلا شيحة تدعم محمد سلام: موقفه إنساني داعمًا لما يحدث في غزةحرصت الفنانة حلا شيحة على التضامن مع الفنان محمد سلام بأزمته الأخيرة عقب اعتذاره عن مسرحية زواج اصطناعي المشاركة في موسم الرياض وذل اقرأ أكثر ⮕

محمد أنور في أول رد بعد انضمامه لـ 'زواج اصطناعي': 'اللهم نصرا على من ظلمني'محمد أنور في أول رد بعد انضمامه لـ 'زواج اصطناعي': 'اللهم نصرا على من ظلمني' اقرأ أكثر ⮕