بعد توقف المولد الرئيسي.. مرضى المستشفى الإندونيسي بغزة في خطر

وأكد الناطق باسم الوزارة، أن العمل بإطار العمل بخطة استثنائية قد تمكن المستشفى من العمل لبضعة أيام،"وإذا لم يصل الوقود سنصل إلى الكارثة لا مفر".

ALBAWABANEWS: وزارة الصحة بغزة: توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي ونحذر من كارثةأعلن الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية بقطاع غزة أشرف القدرة، توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي شمال القطاع، مؤكدا أن هذا سيضع المرضى في خطر محدق.

SHOROUK_NEWS: وزارة الصحة بغزة: توقف المولد الرئيسي في المستشفى الإندونيسي ونحذر من كارثةالمستشفى الإندونيسي لجئ للعمل بخطة استثنائية حاليا عبر تشغيل المولد الثانوي

SHOROUK_NEWS: مدير المستشفى الإندونيسي بغزة: لم نتمكن من إحصاء شهداء وجرحى مخيم جبالياقال مدير المستشفى الإندونيسي بغزة، اليوم، لم نتمكن من إحصاء شهداء وجرحى مخيم جباليا.

BALADTV: كارثة إنسانية تنتظر مجمع الشفاء الطبي بغزة حال توقف مولد الكهرباءأعلن مجمع الشفاء الطبي بغزة عن سقوط وفيات كبيرة خلال ساعات إذا توقف مولد الكهرباء الرئيسي.

MASRAWY: الصحة الفلسطينية: ساعات ويتوقف المولد الكهربائي في مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسيالصحة الفلسطينية ساعات ويتوقف المولد الكهربائي في مجمع الشفاء الطبي والمستشفى الإندونيسي | مصراوى

