بعد تصدرها مواقع السوشيال ميديا.. أمن الجيزة يفحص فيديوهات 'حفل المنصورية'

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة علي قدم وساق تحريات أمنية مكثفة من خلال عمليات الفحص والاستماع للشهود، لسرعة كشف حقيقة فيديوهات حفل المنصورية، وذلك عقب تصدر وسم حفل المنصورية مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مصحوبا بمنشورات وفيديديوهات إطلاق نار من قبل مجهولين وادعاءت اعتداء بالضرب والتحرش بمجموعة من الطلاب بطريق المنصورية بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة

كانت قد رصدت المتابعات الأمنية بمديرية أمن الجيزة تداول منشورات مرفق معها العديد من الفيديوهات لحفل خاص بطلاب احدي المدارس وادعاء قيام مجهولين بالاعتداء علي الطلبة والطالبات بالضرب وإطلاق أعيرة نارية في الهواء ووجود متوفين وتعرض فتيات للتحرش من قبل الجناة وذلك بطريق المنصورية بدائرة مركز شرطة كرداسة شمال المحافظة.

في ذات السياق نفي مصدر مطلع بمديرية أمن الجيزة وجود قتل أو خطف أو ما أشير إليه من حالات تعدي في المنشورات المتداولة عن الحفل مشيرا إلي أنه جاري فحص الفيديوهات التي قد تكون مفبركة علي حد قوله. وأكد المصدر أن أجهزة الأمن بالجيزة تجري تحريات مكثفة لسرعة كشف تفاصيل الحفل وما ترتب عنه من تداول منشورات وفيديوهات علي مواقع التواصل الاجتماعي من خلال فحص الفيديوهات والاستماع إلي بعض الطلاب المتواجدين في الحفل وجاري اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. headtopics.com

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