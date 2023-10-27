بعد قطع الانترنت عن قطاع غزة بشكل كامل..مطالبات لايلون ماسك بتشغيل ستار لينك

طالبت العديد من الجهات في فلسطين والعالم بتشغيل خدمة ستار لينك في قطاع غزة، وذلك بعد أن قطعت إسرائيل الإنترنت بالكامل عن قطاع غزة في أعقاب إطلاق صواريخ من أسرائيل على القطاع.

وتتميز خدمة ستار لينك بسرعتها العالية، حيث تصل سرعات التنزيل إلى 100 ميجابت في الثانية. كما تتميز بزمن انتقال منخفض، حيث يبلغ زمن انتقال البيانات بين المستخدم والأقمار الصناعية حوالى 20 مللي ثانية.

وبدأت شركة سبيس إكس، التي تقدم خدمة ستار لينك، بتزويد أوكرانيا بأجهزة استقبال ستار لينك في فبراير 2022، بعد أيام قليلة من بدء الغزو الروسي. وسرعان ما أصبحت الخدمة مصدرًا مهمًا للتواصل والحصول على المعلومات للمواطنين الأوكرانيين. headtopics.com

عاجل بشأن حادث طابا اليوم.."خارجية الاحتلال" تعلن: الصواريخ والطائرات المسيرة التي ضربت مصر أطلقها الحوثيون عاجل - البيت الأبيض: نعمل على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس (فلسطين تويتر غزة اليوم بث مباشر)

عاجل - البيت الأبيض: نواصل دعم الجهود الإنسانية في قطاع غزة وتم إدخال 10 شحنات مساعدات إضافية (فلسطين اليوم تويتر بث مباشر)بث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. يلا شوت الكلاسيكو headtopics.com

كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}عاجل -"انقلب السحر على الساحر".. عمرو أديب في وجه الهجوم بسبب تصريحاته عن محمد صلاح وسلام

عاجل-"الكومبارس لا يلقون أي هجوم وهذا قدر الكيانات الكبيرة"..عمرو أديب يشن هجوما حادًا على محمد سلام بعد مطالبته بتأجيل موسم الرياض 2023 بث مباشر مباراة الهلال السعودي تويتر ( 2 - 0 ) : كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر اليوم يلا شوت headtopics.com

الهلال الأحمر الفلسطينى: انقطاع الاتصال بشكل كامل عن غرفة العملياتأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، انقطاع الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة وعن كافة طواقمه العاملة هناك في ظل قطع سلطات الاحتلال للشبكات الاتصالات الأرضية والخلوية والانترنت بشكل كامل. اقرأ أكثر ⮕

بشأن انقطاع الاتصالات .. بيان عاجل من الهلال الأحمر الفلسطينيقال الهلال الأحمر الفلسطيني “انقطعنا عن الاتصال بشكل كامل عن غرفة العمليات في قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

القاهرة الإخبارية: انقطاع الاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن قطاع غزةأعلنت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن انقطاع الاتصال والأنترنت بشكل كامل عن قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال يقطع الإنترنت والكهرباء بشكل كامل عن غزة.. وقصف عنيف على القطاعقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة، وذلك فى الوقت التي تتحدث فيها تقارير إعلامية. اقرأ أكثر ⮕

عاجل| انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والانترنت بقطاع غزةأفادت فضائية الحياة في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأنه تم انقطاع الاتصالات وخدمات الانترنت بشكل كامل عن قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕

عاجل| وسائل إعلام فلسطينية: القصف الإسرائيلى على غزة الآن هو الأعنف منذ بدء العدوانومن جهتها، أكدت وسائل إعلام فلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية، قطعت بشكل كامل الإنترنت والكهرباء عن قطاع غزة. اقرأ أكثر ⮕