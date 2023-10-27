بعد قطع الانترنت عن قطاع غزة بشكل كامل..مطالبات لايلون ماسك بتشغيل ستار لينك

طالبت العديد من الجهات في فلسطين والعالم بتشغيل خدمة ستار لينك في قطاع غزة، وذلك بعد أن قطعت إسرائيل الإنترنت بالكامل عن قطاع غزة في أعقاب إطلاق صواريخ من أسرائيل على القطاع.
وتتميز خدمة ستار لينك بسرعتها العالية، حيث تصل سرعات التنزيل إلى 100 ميجابت في الثانية. كما تتميز بزمن انتقال منخفض، حيث يبلغ زمن انتقال البيانات بين المستخدم والأقمار الصناعية حوالى 20 مللي ثانية.
وبدأت شركة سبيس إكس، التي تقدم خدمة ستار لينك، بتزويد أوكرانيا بأجهزة استقبال ستار لينك في فبراير 2022، بعد أيام قليلة من بدء الغزو الروسي. وسرعان ما أصبحت الخدمة مصدرًا مهمًا للتواصل والحصول على المعلومات للمواطنين الأوكرانيين. headtopics.com
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