بعد قطع الإنترنت والاتصالات.. حملة عالمية للمطالبة بتوفير إنترنت ستارلينك في قطاع غزة

كتب- محمود عبدالرحمن:مع دقات السادسة مساء اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة، بجانب قطع الاتصالات والإنترنت بالكامل. قطع الاتصال على قطاع غزة الذي يعاني في الحصول على أبسط مقومات الحياة من ماء وغذاء ودواء، دفع الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة شن حملة موسعة لمطالبة إيلون ماسك بتوفير إنترنت "ستارلينك" لقطاع غزة أسوة بما فعله لأوكرانيا.

وقال محمد عبد السلام: "إن غزة تباد تحت الظلام وعلى الجميع أن يكون صوت غزة في ظل انقطاع الاتصال"، مطالبا بتفعيل هاشتاج "starlinkforgaza" الحل الوحيد للضغط على ايلون ماسك لفتح الإنترنت الفضائي لقطاع غزة مثل ما فعل مع أوكرانيا. اللهم لا تخيب رجاءنا وأنت أرحم الراحمين نسألك لأهل فلسطين النّصر على من عاداهم، عاجلاً غير آجل يا رب العالمين.

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