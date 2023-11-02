بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. الإمارات تعلن قرارا بشأن سعر الفائدة

وأشار البنك، وفقًا لوكالة أنباء الإمارات"وام"، إلى أنه سيتم الإبقاء على سعر الفائدة الذي ينطبق على اقتراض السيولة قصيرة الأجل من البنك من خلال جميع التسهيلات الائتمانية الحالية عند مستوى 50 نقطة أساس فوق سعر الفائدة الأساسي.
وأمس الأربعاء، أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المعروف أيضًا باسم البنك المركزي الأمريكي، قرارًا بالإبقاء على معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير في اجتماعه الأخير. وتظل هذه المعدلات عند مستواها الحالي الذي يتراوح بين 5.25٪ و 5.5٪، وهو أعلى مستوى لها منذ 22 عامًا.
أوضحت لجنة السوق المفتوح في المجلس، المسؤولة عن اتخاذ قرارات الفائدة، أن الاقتصاد الأمريكي شهد نموًا قويًا خلال الربع الثالث من العام الجاري. وهذا يعزز الآمال بتحسن الوضع الاقتصادي. وأشارت اللجنة إلى أن تحسن معدلات التوظيف وزيادة عدد الوظائف في البلاد تظل معتدلة ولكنها تبقى على مستويات قوية.
بعد إعلان تثبيت معدلات الفائدة اليوم، شهد مؤشر"داو جونز" الرئيسي ارتفاعًا مبدئيًا بمقدار 70 نقطة أو ما يعادل 0.21٪، ليصل إلى مستوى 33122 نقطة. وفي نفس السياق، سجل مؤشر"ستاندرد آند بورز 500" ارتفاعًا بمقدار 16 نقطة أو 0.40٪ ليصل إلى 4210 نقاط.في سوق الطاقة، شهدت أسعار العقود الآجلة للنفط انخفاضًا بسيطًا بمقدار 10 سنتات أو 0.12٪، لتصل إلى 80.82 دولار للبرميل.
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