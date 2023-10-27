بعد مطالبات إيلون ماسك بتزويد غزة بـ قمر إنترنت صناعى.. كيف تعمل ستارلينك ؟

بعدما تفاهل مستخدمو منصة X “تويتر" مع هاشتاج #starlinkforgaz مطالبين إيلون ماسك بتوفير إنترنت فضائي لـ قطاع غزة من خلال أقمار ستارلينك، بعد انقطاع خدمة الإنترنت تماماً جراء القفصف الإسرائيلى للقطاع.طور إيلون ماسك وشركته سبيس إكس نظام ستارلينك كخدمة إنترنت فضائية، بهدف توصيل الإنترنت للمناطق النائية التى لايتوافر بها إنترنت تقليدي، وبدأت الخدمة بشكل محدود في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة، وأوكرانيا عقب تعرضها للهجوم الروسى.

يتم ذلك عن طريق توصيل الأطباق الهوائية بجهاز التوجيه والمودم الخاصين بالمستخدم المتصلة بالإنترنت، ومن ثم تنقل الأقمار الصناعية البيانات من وإلى جهاز التوجيه والمودم الخاص بالمستخدم، وبالتالى استخدام الإنترنت بشكل طبيعى بدون أى عوائق تماماً.

يعد نظام Starlink هو الأفضل بلا منازع فى المناطق النائية لتوفير سرعات إنترنت عالية بعيداً عن الطرق التقليدية، كما أنها لا تتعرض للإنقطاع مما يطمئن المستخدمين من هاجس إنقطاع الإنترنت التقليدى بشكل عشوائى.بالرغم من قدرة Starlink على توصيل الإنترنت للأماكن البعيدة، إلا أن الطقس يستطيع التأثير بقوة على النظام، خاصةً العواصف والظروف الجوية السيئة قد تعرض الخدمة للإنقطاع. headtopics.com

ومن الناحية الأمنية من الممكن اعتراض البيانات المرسلة عبر الشبكة، وتعرف هذه الهجمات بـ man-in-the-middle، والتى تحدث عندما يعترض المهاجم الاتصالات بين طرفين والتقاطه بيانات حساسة، مثل البيانات البنكية.

بعد قطع الإنترنت والاتصالات.. حملة عالمية للمطالبة بتوفير إنترنت ستارلينك في قطاع غزةبعد قطع الإنترنت والاتصالات حملة عالمية للمطالبة بتوفير إنترنت ستارلينك في قطاع غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

بعد قطع الإنترنت والاتصالات.. حملة عالمية للمطالبة بتوفير إنترنت ستارلينك في قطاع غزةبعد قطع الإنترنت والاتصالات حملة عالمية للمطالبة بتوفير إنترنت ستارلينك في قطاع غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

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