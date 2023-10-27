بعد القرار الأممي.. فلسطين تدعو دول العالم لإلزام إسرائيل بهدنة فورية في غزة

المرصد السوري: ميليشيات موالية لإيران تشن هجمات جديدة على القواعد الأمريكية في سوريامطالبات عبر مواقع التواصل لشبكات الهواتف المصرية بدعم غزة بالإنترنت والاتصالاتنشر في: السبت 28 أكتوبر 2023 - 1:33 ص | آخر تحديث: السبت 28 أكتوبر 2023 - 1:33 ص

طالبت الرئاسة الفلسطينية، الجمعة، دول العالم بإلزام إسرائيل بتنفيذ هدنة فورية في قطاع غزة، معربة عن ترحيبها باعتماد الأمم المتحدة قرار الهدنة الذي تقدم به الأردن.ورحب الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، لقرار حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة (بتوقيت القاهرة)، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، القرار الذي تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية باسم المجموعة العربية، والذي يطالب بهدنة إنسانية في غزة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق بشأن الأزمة. headtopics.com

وصوّتت لصالح القرار - غير الملزم - 120 دولة عضوة في الأمم المتحدة ورفضته 14 وامتنعت عن التصويت 45 دولة. بالتزامن مع ذلك، يشهد قطاع غزة، في هذه الآونة، قصفا عنيفا بشكل غير مسبوق، وذلك جوا وبحرا ومدفعيا، وسط انقطاع تام للكهرباء وخدمات الاتصالات والإنترنت.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، قالت شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال «خاصة»، إن خدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة تعرضت لانقطاع كامل، مع استمرار القصف الإسرائيلي الكثيف على خطوط التغذية والأبراج والشبكات. headtopics.com

في حين أعلنت المقاومة الفلسطينية، أنها تخوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في مناطق عدة بقطاع غزة، وتحديدا في مناطق شرقي القطاع.الهلال الأحمر الفلسطيني: التواصل مع غزة مفقود تماما.. ونفاد الوقود خلال ساعات

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