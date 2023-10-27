بعد التصويت على المشروع العربي.. إسرائيل: الأمم المتحدة لا تتمتع بأي شرعية أو أهمية

مصراوي قال المندوب الإسرائيلي بالأمم المتحدة، إن الأمم المتحدة لا تتمتع بأي شرعية أو أهمية، بعد تبني الجمعية العامة قرارا بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس. واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، مشروع القرار العربي بخصوص الحرب الإسرائيلية على غزة ، بغالبية أصوات 120 صوتا. وأبرز ما جاء في المشروع العربي، وقف إطلاق النار في غزة، دون الانحياز لطرف أو دعما للإرهاب، ولكن حقنًا للدماء البريئة، إضافة إلى التركيز على هدنة فورية ووقف الأعمال العدائية وإدخال المساعدات الإنسانية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن طائراته تشن هجمات مكثفة وغير مسبوقة على كافة أرجاء قطاع غزة. أعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قطعت الاتصالات والإنترنت بالكامل عن قطاع غزة. رفضت المقاومة الإسلامية حركة حماس، عرض الاحتلال الإسرائيلي، بوقف إطلاق النار مقابل الإفراج عن جميع الأسرى، وفقًا لما أوردته قناة الشرق.

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الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المشروع العربي بشأن الحرب على غزةالجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المشروع العربي بشأن الحرب على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المشروع العربي بشأن الحرب على غزةالجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المشروع العربي بشأن الحرب على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المشروع العربي بشأن الحرب على غزةالجمعية العامة للأمم المتحدة توافق على المشروع العربي بشأن الحرب على غزة | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

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