بعد حسن نصرالله.. جيش الاحتلال يعلن اغتيال قيادي بارز بحزب الله

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وتفقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، معرض الأنشطة الطلابية، واستمع إلي بعض الأغاني الوطنية التي قدمها فريق كورال جامعة القاهرة، كما أجرى حوارات مفتوحة مع الطلاب، وناقشهم فى الأعمال التى قدموها فى معرض الأنشطة الطلابية، والتى تعكس تميز أدائهم وممارستهم لمختلف الأنشطة. وقال الدكتور محمد سامي عبد الصادق، إن جامعة القاهرة تزينت بالأعلام لاستقبال العام الدراسي الجديد ٢٠٢٥/٢٠٢٤ للترحيب بالطلاب القدامي والجدد خلال اليوم الأول للدراسة، مؤكدًا حرص الجامعة على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المدنية لجميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، متمنيًا لطلاب الجامعة عاما دراسيا مليئًا بالنجاحات والإنجازات وأن يكونوا دائمًا مصدر فخر للجامعة ولأسرهم.

حزب الله اغتيال قيادي احتلال حسن نصرالله

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