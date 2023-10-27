بعد اعتماد قرار الدعوة لهدنة إنسانية بغزة.. مندوب مصر لدى الأمم المتحدة: هذه ليست لحظة الاحتفال

سوابق وأسباب عملية.. لماذا لا يمكن لأحد التشكيك في أعداد ضحايا غزة؟ذكرى رحيل عميد الأدب العربي.. طه حسين صاحب المشروع الثقافي والفكري الرائدأبو الغيط يُرحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى هدنة إنسانية فورية في غزةجميع الأخبارعبر السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، عن رضاه بقرار الجمعية العامة بغالبية كبيرة، بشأن"هدنة إنسانية فورية"، وذلك بخصوص الحرب في غزة.

وقال خلال مؤتمر صحفي للمجموعة العربية بالأمم المتحدة، مساء الجمعة، إن القرار حظي بأغلبية لافتة، بما يؤكد أن الجمعية العامة تساند الحق العربي وتدعو لوقف إطلاق النار وتطلب إدخال المساعدات الإنسانية وترفض التهجير القسري للفلسطينيين من وعلى أراضيهم.

وأضاف أن هذه ليست لحظة الاحتفال، موضحا أن الأهم هو الاستمرار بنفس الروح وأن تتم الدعوة للتنفيذ، وتحميل المجتمع الدولي مسئولياته في هذا الصدد. وفي وقت سابق من مساء الجمعة (بتوقيت القاهرة)، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، القرار الذي تقدمت به المملكة الأردنية الهاشمية باسم المجموعة العربية، والذي يطالب بهدنة إنسانية في غزة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى توافق بشأن الأزمة.المتحدث العسكري يعلن نتائج التحقيق في واقعتي سقوط جسم غريب في نويبع وطائرة بدون طيار في طابا headtopics.com

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