بعد اهتمام الزمالك والأهلي بضمه.. رئيس إنبي يعلن سعر بيع موهبة الفريق

وقال الشريعي، في تصريحاته عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة المحور:"قيمة بيع محمد حمدي محليا تتخطى أكثر من 50 مليون جنيه".ويذكر أن محمد حمدي، موهبة نادي إنبي، دخل ضمن اهتمامات الزمالك والأهلي في الفترة الماضية.

وقال الشريعي، في تصريحاته عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة المحور:"قيمة بيع محمد حمدي محليا تتخطى أكثر من 50 مليون جنيه".ويذكر أن محمد حمدي، موهبة نادي إنبي، دخل ضمن اهتمامات الزمالك والأهلي في الفترة الماضية.

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