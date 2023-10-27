بعد تشكيك بايدن في أرقام ضحايا غزة.. منظمات حقوقية دولية تؤكد صحتها

في مذكراته لرجاء النقاش.. نجيب محفوظ: حزب الوفد كان سببا في زوال الملكية من مصر بطريق غير مباشرجيش الاحتلال: القوات البرية توسع عملياتها في غزة هذه الليلةنشر في: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 9:14 م | آخر تحديث: الجمعة 27 أكتوبر 2023 - 9:14 م

وعلى الرغم من أنه لا يوجد خلاف على أن الهجمات الإسرائيلية على غزة أدت إلى مقتل العديد من الأشخاص، إلا أن بايدن قال يوم الأربعاء إنه"ليس لديه ثقة في العدد الذي يستخدمه الفلسطينيون"، دون أن يوضح السبب. وردت وزارة الصحة في غزة، على بايدن، بنشر وثيقة من 212 صفحة تحتوي على أسماء وأرقام هويات حوالي 7000 فلسطيني قالت إنهم استشهدوا في القصف الإسرائيلي للقطاع، ولم تتمكن المجموعات الدولية، ووسائل الإعلام العالمية بما في ذلك رويترز، من التحقق من هذه الأرقام، لكن الصحفيين شاهدوا أعدادا كبيرة من الجثث، بحسب الوكالة.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (أوتشا) في بيان أرسل إلى رويترز:"نواصل إدراج بيانات الضحايا في تقاريرنا، ولكنه يكاد يكون من المستحيل في الوقت الحالي تقديم أي تحقق للأمم المتحدة على أساس يومي". headtopics.com

وأشارت هيومن رايتس ووتش، ومقرها نيويورك، إن أرقام الضحايا موثوقة بشكل عام، وأنها لم تجد تناقضات كبيرة في التحقق. ومما يؤكد الصعوبات في حساب عدد القتلى، قال مسئول بمنظمة الصحة العالمية، يوم الجمعة، إن المنظمة تلقت تقديرات بأن نحو ألف جثة مجهولة الهوية ما زالت مدفونة تحت الأنقاض في غزة ولم تدرج بعد في حصيلة القتلى.

وأضاف أن الأرقام يتم نشرها في البداية في غزة، ويتم تحديثها في رام الله بعد التحقق منها، لكن التناقضات بشكل عام ضئيلة.

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