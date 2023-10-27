بعد حادث طابا ونويبع.. تعليقات نجوم الفن تغزو السويشيال ميديا

تصدر حادث طابا تريند محركات بحث جوجل، وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الخوف والقلق والجدل لما يمر به الآن، حيث دفع عدد كبير من نجوم الوسط الفنيويبرز الفجر الفني تقرير عن تعليقات النجوم بحادث طابا ونويبععلقت الفنانة لقاء الخميسي عن حادث نويبع وطابا معربة عن حزنها واستيائها لما يحدث، حيث شاركت"لقاء" جمهورها بصورة علم مصر عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:" أوعى تنسى نفسك، دي مصر مذكورة في القرآن".

وأضافت:" مصر المحروسة ومحروسة طول عمرها خافوا من مصر الجيش والشعب أيد واحده، تحيا مصر الجيش الشعب أيد واحده". حرصت الفنانة ياسمين جمال على توجيه رسالة شديدة اللهجة لمن يمس مصر، حيث شاركت" ياسمين"جمهورها بصورة علم مصر عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام"، وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيها:" احنا بقى مبنأسفش لما ينضرب بنبقى عارفين بنضرب مين، وعشان عمل ايه، فاغلطوا وتأسفوا على أد ما تقدروا تحيا مصر صبرا جميل".

طالبت الفنانة ساندي الدعاء لمصر وتمنت الأمانة والسلام لجيش وشعب مصر، حيث شاركت"ساندي"جمهورها بصورة علم مصر عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام"، وأرفقت بتعليقًا قالت فيه:" مصر في حفظ الله بإذنه". headtopics.com

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