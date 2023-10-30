بعد واقعة داغستان.. روسيا تحدد مطارين لاستقبال الرحلات القادمة من تل أبيب

أعلنت الوكالة الروسية للنقل الجوي، عن توجيه الرحلات القادمة من تل أبيب لمطاري ماخاتشكالا ومنرالني فودي في روسيا مؤقتا لمدن أخرى.وفي سياق متصل، قالت وسائل إعلام عربية اليوم الاثنين، إن 59 شاحنة مساعدات دخلت إلى غزة عبر معبر رفح.

وكانت الفصائل الفلسطينية قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.وعلق الكرملين، اليوم الاثنين، على أحداث مطار محج قلعة في داغستان أثناء استقباله رحلة قادمة من إسرائيل ناتجة عن مؤثر خارجي.وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إن اقتحام مطار في منطقة داغستان الجنوبية الروسية من قبل مجموعة مناهضين لإسرائيل يوم الأحد كان نتيجة"مؤثر خارجي".

بعد اقتحام المطار.. روسيا تعدل مسار الرحلات المتجهة من إسرائيل إلى داغستانأعلنت روسيا، عن إعادة توجيه رحلات طيران كانت متجهة من تل أبيب إلى داغستان لتحط في مدن أخرى مؤقتًا، بعد أن اقتحم متظاهرين مطارالعاصمة احتجاجا على هبوط طائرة قادمة من إسرائيل. اقرأ أكثر ⮕

روسيا: إعادة توجيه الرحلات القادمة من تل أبيب لشمال القوقاز إلى مدن أخرىأعلنت الوكالة الروسية للنقل الجوي، توجيه الرحلات القادمة من تل أبيب لمطاري ماخاتشكالا ومينيرالني فودي في روسيا في منطقة شمالي القوقاز، مؤقتا لمدن أخرى، جاء ذلك خلال نبأ عاجل أوردته قناة 'القاهرة الإخبارية'. اقرأ أكثر ⮕

وزارة الصحة الداغستانية: 20 جريحا في مطار محج قلعة بعد اقتحامهأعلنت جمهورية داغستان الروسية سقوط 20 جريحا ًفي مطار محج قلعة إثر اقتحامه من جانب محتجين كانوا يبحثون عن مسافرين إسرائيليين وافدين من تل أبيب. اقرأ أكثر ⮕

صواريخ حماس تشعل حرائق في تل أبيباندلعت حرائق في تل ابيب جراء سقوط صواريخ على كريات أونو قرب تل أبيب وسط الاراضي المحتلة، بعد اطلاق المقاومة الفلسطينية، رشقات صاروخية من قطاع غزة اقرأ أكثر ⮕

تل أبيب تحث روسيا على حماية الإسرائيليين وسط اضطرابات في داغستانأفاد مراسل 'القاهرة الإخبارية'، حسين مشيك، أن إسرائيل تحث روسيا بضرورة حماية مواطنيها وسط الاضطرابات التي تشهدها مدينة داغستان. اقرأ أكثر ⮕

تل أبيب تحث روسيا على حماية الإسرائيليين وسط اضطرابات فى داغستانأفاد مراسل القاهرة الإخبارية ، حسين مشيك، أن إسرائيل تحث روسيا بضرورة حماية مواطنيها وسط الاضطرابات التي تشهدها مدينة داغستان. اقرأ أكثر ⮕