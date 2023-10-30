بعد اقتحام المطار.. روسيا تعدل مسار الرحلات المتجهة من إسرائيل إلى داغستان

وأوضحت روسيا أنه تم توجيه الرحلات القادمة من تل أبيب لمطاري محج قلعة ومينرالني فودي مؤقتا لمدن أخرى.

كانت وزارة الداخلية الروسية، أعلنت اليوم الاثنين، أنه تم القبض على 60 شخصا وإصابة 9 أشخاص من أفراد الشرطة بعد أن اقتحم متظاهرين مطار في جمهورية داغستان القوقازية الروسية بعد هبوط طائرة قادمة من إسرائيل ، بحسب وكالة “تاس” الروسية.

وقالت الوزارة في بيان لها صدر اليوم، الاثنين، إنه"تم تحديد أكثر من 150 مشاركا نشطا في الاضطرابات، وتم القبض على 60 منهم". كان مئات الأشخاص قد اقتحموا المطار الرئيسي في منطقة داغستان الروسية أمس الأحد، وهم يرددون شعارات معادية لإسرائيل ويبحثون عن ركاب إسرائيليين كان مقررا وصولهم على متن رحلة من تل أبيب، وفقا لما ذكرته وكالات الأنباء الروسية ووسائل التواصل الاجتماعي.وأضافت حكومة داغستان أن الوضع تحت السيطرة وأن قوات الأمن موجودة في مكان الحادث. headtopics.com

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