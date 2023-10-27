بعد الهزيمة أمام إنبي.. ماذا قدم أوسوريو في دوري نايل؟

وتغلب الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي بهدفين مقابل هدف على حساب الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب عثمان أحمد عثمان.

تقدم زياد كمال بالهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول، قبل أن يتعادل أحمد السيد زيزو من ركلة جزاء في الدقيقة 30. وخطف أحمد أمين أوفا مهاجم فريق الكرة الأول بنادي إنبي هدف الفوز للفريق البترولي في الدقيقة 68 من زمن المباراة وتحديدًا في الشوط الثاني.وبالهزيمة أمام إنبي، تلقى المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو أول هزيمة في مسابقة دوري نايل بعد خمس جولات فقط من عمر المسابقة المحلية.

وقاد المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في خمس مباريات منذ انطلاق دوري نايل، فاز في جولتين، وتعادل في مباراتين وهُزم في مباراة واحدة. ويحتل الفارس الأبيض حاليًا المركز الرابع بجدول ترتيب مسابقة دوري نايل، سجل أبناء أوسويرو 11 هدف كأعلى معدل تسجيل في الدوري بينما استقبلت الشباك البيضاء 7 أهداف وهم خامس أضعف دفاع في المسابقة المحلية.بث مباشر تويتر ( 1 - 0 ) | الآن مشاهدة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي.. يلا شوت الكلاسيكو headtopics.com

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