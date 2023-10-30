بعد تصديق السيسي على العلاوة الاستتثنائية.. موعد صرف الزيادة السنوية للموظفين والمعاشات

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة لـ 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، الصادر عن مجلس النواب، والذي بدأ بالفعل تطبيقه من خلال صرف العلاوة للموظفين مع بداية صرف مرتبات شهر أكتوبر منذ 23 من الشهر نفسه، قبل أن يتم صرفها بأثر رجعي لأصحاب المعاشات مع بداية شهر نوفمبر.
وبعد صرف العلاوة الاستتثنائية، يتساءل البعض حول موعد صرف العلاوة الدورية، والتي تصرف بشكل سنوي، بخلاف علاوة غلاء المعيشة، وتصرف بموجب نص قانون الخدمة المدنية وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، والتي تستهدف مواكبة التضخم السنوي.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 172 لسنة 2023 بتقرير زيادة في العلاوة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به وبتقرير زيادة المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022 ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019. headtopics.com
العلاوة الدورية للموظفينوفيما يخص العلاوة الدورية للموظفين، والتي تأتي بخلاف العلاوة الاستثنائية التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهي تصرف في شهريوليو من كل عام، وبالتحديد في أول يوليو، وتصرف بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي يتقاضاه الموظف.
عاجل|الرئيس السيسي يصدق على قانون بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية 3500 جنيه بداية من يناير.. 5 هدايا حكومية للقطاع الخاص والجمعيات الأهلية وتنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية، على أنه يستحق الموظف علاوة دورية سنوية في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة بنسبة (7%) من الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة.بعد قرار الرئيس.. headtopics.com
العلاوة الدورية لأصحاب المعاشاتويحصل أصحاب المعاشات على العلاوة الدورية لهم بخلاف العلاوة الاستثنائية، والتي يصرف في نفس موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين، في الأول من يوليو، وبنسبة 15% كحد أقصى من قيمة المعاش الأساسي الذي يحصل عليه المستفيدين.