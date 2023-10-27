بعد التصعيد الإسرائيلي.. هل بدأ الاجتياح البري لغزة؟

صعدت إسرائيل في الساعات الأولى من ليل الجمعة، من قصفها على قطاع غزة، وحرب الانتقام والإبادة التي تشنها على القطاع منذ وقوع الهجوم المباغت الذي شنته"حركة حماس" وفصائل المقاومة الفلسطينية على بلدات ومعسكرات إسرائيلية في السابع من أكتوبر.

واختتم:"يعمل الجيش الإسرائيلي بمنتهى القوة، وعلى جميع الأصعدة، سعيًا لتحقيق أهداف الحرب". مجددًا الدعوة إلى سكان شمال غزة للتوجه إلى جنوب القطاع.من جهتها أعلنت"حركة حماس" أنها أطلقت مساء الجمعة"رشقات صاروخية" في اتجاه إسرائيل، ردًا على القصف الإسرائيلي الكثيف الذي يتعرض له شمال قطاع غزة.

وأوضح أن ما يحدث في غزة من قصف وقتل هو عقاب وإبادة جماعية، فضلًا عن وقف جميع المساعدات الإنسانية، حتى تكون هناك أوضاعًا تنهي من خلالها القضية وتساعد على تفريغ القطاع من الفلسطينيين وتصبح الأرض إسرائيلية. headtopics.com

وعن الخطوة الثالثة فقال إنها ستكون بإنشاء نظام أمني جديد في قطاع غزة، وإزالة مسؤولية إسرائيل عن الحياة اليومية فيه، وخلق واقع أمني جديد لمواطني إسرائيل والمنطقة المحيطة بقطاع غزة.يوضح خبير الشؤون الإفريقية والأمن القومي، اللواء محمد عبد الواحد، في تصريحات خاصة لموقع"الفجر"، أن التصعيد الآن في غزة بمثابة اجتياح بسيط ومحدود، مشيرًا إلى أن هذا الاجتياح هو الرابع من نوعه منذ أن بدأت العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة بعد السابع من أكتوبر الجاري.

وأوضح أن الاجتياح البري بعده من المتوقع أن تصمد القوات الإسرائيلية في غزة لفترة طويلة بهدف القضاء على حركة حماس كما يدعون، وتصدير الحكومة الإسرائيلية مبرر للداخل الإسرائيلي من هذه العملية التي استمرت 21 يومًا دون نتائج إيجابية، في ظل توالي الرشقات الصاروخية من المقاومة على إسرائيل. headtopics.com

وقالت الوزارة - في تقرير لها اليوم - إن 7305 شهداء ارتقوا في قطاع غزة، و110 شهداء في الضفة الغربية، فيما جرح في القطاع 18567 مواطنًا، و1950 في الضفة.وبشأن انقطاع شبكة الإنترنت وكافة وسائل الاتصالات، أشار إلى أن ذلك سيكون لفترة معينة كتجربة على الاجتياح فيما بعد، بهدف إفقاد المقاومة الفلسطينية الاتصال والتنسيق فيما بينها، مؤكدًا أن من مصلحة الاحتلال الإسرائيلي عودة الإنترنت للعمل لالتقاط محادثات المقاومة.

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