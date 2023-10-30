بعد دعوات المقاطعة.. مبيعات سبيرو سباتس تتضاعف 3 مرات

كتب- محمد عمارة:تصدر اسم مشروب "سبيرو سباتس" محركات البحث خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع دعوات مقاطعة عدد من المنتجات المستوردة، في أعقاب موقف بعض الدول الغربية مما يحدث في قطاع غزة.وفي السابع من أكتوبر الحالي، هاجمت حركة حماس الفلسطينية، إسرائيل على نحو غير مسبوق، حيث اقتحم مسلحوها المنطقة القريبة من قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل مئات السكان واحتجاز عشرات الرهائن.ومنذ السابع من أكتوبر الحالي، يشهد قطاع غزة، قصفا مستمرا وحصارا كاملا من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ أيام، أعلنت الشركة عبر صفحتها على "فيس بوك" عن توسيع نطاق توزيع منتجاتها لتشمل معظم محافظات الجمهورية.وأضاف مرقس لمصراوي، الاثنين: أعدنا تأسيس تواجد الشركة منذ عام 2019.واشتهر منتج سبيرو سباتس برمز الذبابة التي استمرت حتى الوقت الحالي، ولم يكن مؤسس الشركة اليوناني الأصل وهو سبيرو سباتس يقصد الذبابة بل كان يقصد النحلة حيث كان يعمل بالزراعة ومناحل العسل في جزيرة كيفالونيا في اليونان، والتي اشتهرت بإنتاجها لأجود أنواع عسل النحل في العالم.

بسبب حملات المقاطعة.. مشروب مصري من سنة 1920 يعود للساحةعاد مشروب سبيرو سباتس ليأخذ مكانه القديم، في ثلاجات المقاهي والمطاعم، بفضل المقاطعة، بعدما أزاح المنتجات الأجنبية من مكانه الذي احتلته منذ سنوات، اقرأ أكثر ⮕

'سبيرو سباتس' يتربع على عرش المشروبات الغازية.. لهذا السببتسببت أحداث غزة، في لفت الأنظار نحو مشروب سبيرو سباتس؛ الذي تربع على عرش قائمة المشروبات الغازية في مصر، التي لا تدعم دولة الاحتلال. اقرأ أكثر ⮕

بعد تصدره التريند.. بيان هام من شركة سبيرو سباتستصدرت شركة سبيرو سباتس، تريند جوجل، وأكدت عبر صفحته الرسمية بموقع فيس بوك، أنها مازلت مستمرة، بفضل ثقة محبيها. اقرأ أكثر ⮕

د. علي جمعة: أود أن تتضاعف الزيادة الضريبية على السجائر مرات ومراتد علي جمعة أود أن تتضاعف الزيادة الضريبية على السجائر مرات ومرات | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

التدخين من بلاء العصر.. علي جمعة: أتمنى مضاعفة الضريبة على السجائرقال الدكتور على جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب: أتمنى أن تتضاعف الزيادة الضريبية على السجائر والتبغ مرات ومرات، لأن تناول ا اقرأ أكثر ⮕

إيلون ماسك يعلن دعم Starlink للاتصال بمنظمات الإغاثة في غزةرد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم السبت، على دعوات الملاييين حول العالم، المطالبة بتوصيل الإنترنت إلى قطاع غزة، بعد قطع الاحتلال الإسرائيلي الشبكة عن القطاع، لمواصلة جرائمه البشعة ضد الإنسانية. اقرأ أكثر ⮕