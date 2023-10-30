بعد توقف 10 سنوات.. مجلس الأعمال المصري التركي يستأنف أعماله بالقاهرة

، الاجتماع السادس عشر لمجلس الأعمال المصري التركي بشقيه بحضور السفير التركي الجديد بالقاهرة"صالح موتلو شين" ووفد من رجال الأعمال الأتراك يضم 13 شركة تعمل في مجالات صناعية وخدمية متنوعة، منها المنسوجات، والملابس الجاهزة، والإنشاءات والمقاولات، والاستثمار العقاري والنقل والخدمات والكيماويات، والاستيراد والتصدير.

وأكد المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية، أهمية استئناف مباحثات ولقاءات مجلس الأعمال المشترك وتعزيز التعاون مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي وجمعية رجال الأعمال الأتراك- المصريين في دفع الصادرات والاستثمارات المباشرة إلي النمو لكلا البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأكد اللمعي، أن المجلس سيعمل على تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي من خلال عقد لقاءات ثنائية علي مستوي رجال الأعمال والحكومة وسفراء البلدين والعمل ضمن اجندة واضحة ومحددة للمجالات الواعدة وإصدار العديد من القرارات والاجراءات التي تسهم في تيسير حركة التجارة ونمو الاستثمار المباشر، مشيراً أنه تم الاتفاق مع الجانب التركي علي تنظيم رحلة عمل لرجال الأعمال المصريين لأنقرة بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية المصرية. headtopics.com

وأوضح رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المشترك، أن حجم التجارة البينية وفقا للأرقام الرسمية يقدر بنحو 10 مليار دولار متضمنة صادرات الغاز المسال، فيما تشير أحدث الاحصائيات تحقيق الصادرات المصرية ارتفاعاً بنسبة 48٪ خلال الفترة من يناير - اغسطس من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق في حين سجلت الواردات المصرية من تركيا انخفاضاً بنسبة 36٪ خلال نفس الفترة ،مؤكدا أن المجلس سيعمل علي زيادة حجم التجارة بين مصر وتركيا الي 15 مليار دولار خلال ال 5 سنوات المقبلة.

من جانبه أكد السفير صالح موتلو شين سفير تركيا بالقاهرة، علي أهمية العلاقات الدبلوماسية في المرحلة الحالية لتعزيز التعاون بين رجال الأعمال وتحقيق التكامل الاقتصادي المصري التركي، مشيراً إلى أن السفارة التركية تولي اهتماما كبيرا بنمو التجارة البينية إلي 20 مليارات دولار خلال ال 10 سنوات المقبلة. headtopics.com

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