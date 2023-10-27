بعد قصف غزة.. محمد عساف: لن نيأس من رحمة الله ولطفه

وكتب محمد عساف عبر حسابه الرسمي على X: «انقطعت الاتصالات مع عائلتي منذ أكثر من ساعتين والإنترنت والهواتف الخلوية والخط الأرضي مقطوع».

وأضاف محمد عساف في تغريدته: «نحن لن نيأس من رحمة الله ولطفه.. وعندنا يقين لا يتزعزع إننا سننتصر على العدو الهمجي».يذكر أن"القاهرة الإخبارية"، أكدت في نبأ عاجل، نقلا عن منظمة الصحة العالمية، بأنه تم فقد الاتصال مع موظفيهم في غزة، والمرافق الصحية وكل الشركاء في المجال الإنساني.

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