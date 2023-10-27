بعد قطع الاتصالات.. الانفجارات تضئ سماء غزة

كتب - أحمد زكي: شهد قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، غارات إسرائيلية، عدها مراقبون الأعنف منذ بدء عدوان قوات الاحتلال عصر السابع من أكتوبر.وكانت الشركة مزود خدمة الاتصالات في قطاع غزة أعلنت، عبر بيان رسمي لها، عن انقطاع كامل خدمات الانترنت عن القطاع.

وقالت الشركة في بيان نشرته عبر صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والانجليزية: نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والانترنت مع قطاع غزة في ظل العدوان المتواصل.ورصدت المتواجدين في قطاع غزة جانبًا من القصف الإسرائيلي على القطاع، حيث تُظهر الصور ومقاطع الفيديو الملتقطة آثار الدمار والقنابل التي أضاءت سماء القطاع.

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