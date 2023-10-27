بعد غد .. أمين عام الأمم المتحدة يزور نيبال

ونقلت صحيفة (كاتمندو بوست) النيبالية، عن هذا المسئول قوله: إنه وفقا للجدول المبدئي لهذه الزيارة، فإن الأمين العام للأمم المتحدة سيصل إلى كاتمندو يوم 29 أكتوبر عن طريق قطر، وأنه سيغادرها على نفس المسار بعد ظهر يوم الأول من نوفمبر.

وقال المسئول إن الأمين العام للأمم المتحدة سيزور الرئيس النيبالى"رامتشاندرا بوديل"، ورئيس الوزراء بوشبا كمال داهال، وزعماء كبار من أحزاب سياسية مختلفة، ومن المقرر أيضا أن يزور المناطق التى أضيرت من جراء الآثار العكسية لظاهرة التغير المناخى فى نيبال.ومن جانبهم، ذكر مسئولون بوزارة الخارجية النيبالية أنهم يجرون إتصالات مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة منذ شهر مايو الماضى للترتيب لزيارته لنيبال.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء كان قد وجه الدعوة إلى جوتيريش لزيارة نيبال، خلال اجتماعه معه فى نيويورك خلال شهر سبتمبر الماضي، واجتماعه معه العاصمة الايطالية /روما/ خلال شهر يوليو، ولكن الحرب الدائرة بين اسرائيل وحماس تسببت فى تأجيل هذه الزيارة موخرا. headtopics.com

ومن جانبهم، أشار مسئولون ممن يشاركون فى الترتيب لهذه الزيارة إلى أنهم على وشك وضع اللمسات النهائية على برنامج الزيارة وأنه سيتم خلالها بحث الموضوعات المتعلقة بالتغير المناخي وتأثيره على الحياة المعيشية، وذلك بالاضافة إلى بحث عملية السلام وأهداف التنمية المستدامة.القاهرة الإخبارية: سقوط جسم غريب بالقرب من محطة كهرباء نويبع

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