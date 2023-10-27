بصافرة مصرية.. طاقم تحكيم مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي بالدوري الأفريقي

ويعاون أمين عمر، كلًا من يوسف البساطي مساعد أول، سامي هلهل مساعد ثان، محمود البنا حكما رابعا.وتعود الذاكرة إلى مواجهة الفريقين في نهائي إفريقيا عام 2019 والتي شهدت أحداث جدلية، في مباراة الإياب بعد انتهاء الذهاب بهدف لمثله.الموعد والقنوات | تفاصيل مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي

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أمين عمر حكما لمباراة الترجى التونسى والوداد المغربى بدورى السوبر الأفريقىقررت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم 'كاف'، تعيين طاقم تحكيم مصرى بقيادة أمين عمر لمباراة الترجي التونسي والوداد المغربي اقرأ أكثر ⮕

الترجي يضرب مازيمبي بثلاثية ويتأهل لنصف نهائي الدوري الإفريقيتأهل نادي الترجي التونسي إلى نصف نهائي الدوري الإفريقي اقرأ أكثر ⮕

موعد مباراة الترجي التونسي ضد مازيمبي في دوري السوبر الافريقي والقنوات الناقلةنستعرض لكم عبر موقعنا الفجر الرياضي في بعض السطور التالية موعد مباراة الترجي التونسي ضد مازيمبي في دوري السوبر الافريقي والقنوات الناقلة، حيث من المنتظر أن يلتقي الفريقان ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة. اقرأ أكثر ⮕

محمد عادل حكما لمباراة الزمالك وإنبي في الدوريأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم مباراة الزمالك وإنبي، المقرر لها غدا الجمعة، على استاد المقاولون العرب، ضم اقرأ أكثر ⮕

الترجى يضرب مازيمبى بثلاثية وينتظر الوداد بنصف نهائى الدورى الأفريقى.. فيديوتأهل فريق الترجي التونسي الى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الإفريقي إثر فوزه على حساب مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما. اقرأ أكثر ⮕

الترجي يهزم مازيمبي بثلاثية ويعبر لنصف نهائي الدوري الأفريقيحجز نادي الترجي التونسي، مقعدا في الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي، بعد فوزه 3-0 على ضيفه مازيمبي الكونغولي، اليوم الخميس، ع اقرأ أكثر ⮕