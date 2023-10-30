بشرى سارة.. دخولك للسينما شهريا يقلل من خطر إصابتك بمرض السكر بنسبة 35 %

هل تعلم وأنت ذاهب إلى السينما للترفيه عن نفسك ومشاهدة فيلمك المفضل أن يكون مفتاح الوقاية من مرض السكر، هذا ما أكدته نتائج دراسة حديثة أجراها فريق من جامعة بكين في الصين وجامعة أوساكا في اليابان، موضحة أن الذهاب للسينما شهريا يمكن أن يقلل من خطر الإصابةأظهرت الدراسة، أن الذهاب إلى المتاحف والمسرح والمعارض الفنية يمكن أن يحد من مرض السكر، حيث اعترف العلماء بأن أن الانخراط في الفنون يمكن أن يحافظ على صحة القلب، ويمنع التدهور المعرفي في الشيخوخة، ويقاوم القلق والاكتئابلكن يُعتقد أن الدراسة الأخيرة...

وفقا للدراسة التي قامت بتحليل بيانات أكثر من 4000 شخص في إنجلترا على مدى 12 عامًا، تم سؤال المتطوعين عن عدد المرات التي استمتعوا فيها برحلات إلى السينما أو المسرح أو المعارض الفنية أو المتاحفوعندما قام الباحثون بمطابقة هذه البيانات مع عدد الأشخاص في الدراسة الذين أصيبوا بمرض السكري من النوع الثاني، وجدوا أن رحلات السينما المنتظمة - مرة واحدة في الشهر أو نحو ذلك - يبدو أنها تقلل من فرص الإصابة بالمرض بنسبة 35 % مقارنة بأولئك الذين نادرا ما يذهبون أو لم يذهبوا أبداليس من الواضح كيف أن الاستمتاع...

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تراجع كبير في سعر السكر اليوم الاثنين 30-10-2023تراجع سعر السكر اليوم بقيمة 7 جنيهات في الكيلو، ليصل سعره إلى 28 جنيها مقابل 35 أمس، وذلك ضمن مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار بالتعاون مع التجار والغرف التجارية، اقرأ أكثر ⮕

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بشرى سارة في برشلونة قبل مواجهة ريال سوسيداد بالدوري الإسبانيكشفت مصادر صحفية عن وجود أخبار سارة في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة وذلك قبل مواجهة نظيره فريق ريال سوسيداد يوم السبت القادم. اقرأ أكثر ⮕

بداية يناير.. بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاصتسعى الدولة المصرية إلى دعم الموظفين بالقطاع الحكومي وأيضا القطاع الخاص، حيث قرر المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين..... اقرأ أكثر ⮕

أكلات مناسبة لمرضى السكر الكبار والصغار.. غنية بالأليافالوقاية خير من العلاج وتعمل عدد من الجهات الصحية على نشرالثقافة الطبية بين المواطنين للحد من أى مخاطر تواجه الإنسان والتعريف بطرق التعامل مع أمراض مثل السكر اقرأ أكثر ⮕