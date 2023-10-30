بسبب استبدال العملة.. تحرير شخص عقب اختطافه وطلب فدية مالية 2 مليون جنيه في الجيزة

وتلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من محام ونجار، بأنه حال استقلالهما سيارة ملاكى ملك الثانى قيادة (عامل) بدائرة القسم لشراء قطع غيار سيارة، فوجئوا بانحراف سيارة ملاكى أمامهم وقيام مستقليها باصطحاب قائد السيارة المتواجد معهما عنوة لسيارتهم، وعقب ذلك تلقى المحامى اتصال هاتفى من رقم"محدد" وساومه لدفع مبلغ مالى 2 مليون جنيه نظير تحرير"المختطف قائد السيارة".

بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 5 أشخاص وسيدة، لأحدهم معلومات جنائية، كما أمكن تحديد مكان تواجد المجنى عليه بشقة"ملك أحد المتهمين" بمحافظة القليوبية. تم ضبطهم وتحرير المجنى عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لقيام المجنى عليه بالنصب على ثلاثة منهم، حيث أوهمهم بقدرته على تغيير العملة المحلية نظير عملة أجنبية بسعر أقل من سعر السوق المصرفى، وعقب تقابلهم معه بمركز شرطة نجع حمادى بقنا قام المختطف باستلام المبلغ المالى منهم وإعطائهم حقيبة اكتشفوا عقب ذلك أن ما بداخلها"ورق أبيض" فقاموا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع باقى المتهمين.

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