بسبب القصف الإسرائيلي.. انهيار حاد فى اقتصاد الاحتلال.. «فايننشال تايمز»: الرهانات ضد «الشيكل» تزيد الضغط على البنك المركزى فى تل أبيب

وذكرت صحيفة"فايننشال تايمز" البريطانية، فى تقرير، أن الاقتصاديين يتوقعون انكماشاً حاداً فى اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، وعجزاً حكومياً كبيراً أيضاً، مع تصاعد المخاوف من حربٍ طويلة الأمد مع المقاومة فى غزة.

وأوضحت أنّ"الصدمة الأولية من هجوم حماس، أجبرت الحانات والمطاعم الإسرائيلية على الإغلاق، وتم إلغاء مئات الرحلات الجوية". وأدى"إطلاق الصواريخ من غزة، وتزايد التوترات مع حزب الله فى لبنان، إلى إخلاء مناطق واسعة عند الحدود الشمالية والجنوبية"، بينما"ارتفعت أسعار التأمين على ديون الحكومة الإسرائيلية إلى عنان السماء".

من جانبه؛ قال جاى بيت أور، كبير الاقتصاديين فى شركة بساجوت للاستثمار، إن"التداعيات يمكن أن تكون أسوأ من الحرب التى استمرت شهراً بين إسرائيل وحزب الله فى عام ٢٠٠٦، وهى واحدة من أكبر حروبها الأخيرة"؛ مبيناً أن"الناتج الاقتصادى قد ينكمش بنسبة تصل إلى ٢ أو ٣٪ بين الربعين الثالث والرابع من العام". headtopics.com

وذكرت صحيفة"فايننشال تايمز" البريطانية، أن التجار زادوا رهاناتهم ضد"الشيكل" الإسرائيلي، ما يضغط على بنك"إسرائيل" لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير وتحقيق الاستقرار فى العملة، على الرغم من تكلفة الحرب التى تلوح فى الأفق على الاقتصاد.

من جانبه؛ قال روهينى غروفر، استراتيجى العملات فى البنك:"فى هذا العام، وصلت الرهانات ضد الشيكل إلى مستوى غير عال". وأضاف أنه خلال الأسبوعين الماضيين ارتفعت الرهانات مقابل"الشيكل" أكثر من أى عملة أخرى يتتبعها البنك. headtopics.com

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