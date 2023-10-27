بسبب غزة..استقالة أحد أفراد طاقم CNN احتجاجًا على التحيز لإٍسرائيل

على تقديم استقالتهم بسبب التغطية المتحيزة للعدوان الإسرائيلي، كما شهدت هيئة الإذاعة البريطانية،"بى بى سى" أيضًا عدة استقالات لمساهمتها فى قصف مستشفى المعمداني.، تلك التي أعلنتها منتجة أحد البرامج في الشبكة الأمريكية، وتأتي استقالة"منتجة البرنامج" في CNN احتجاجًا على تحيز القناة وتؤييدها لإسرائيل ودعمها للإبادة الجماعية بحق أبناء غزة.، عبر منشور لها بموقع “إكس”، أقدر كل الدعم لمشاركتي الأخيرة، ولكن لنكن واقعيين، الصحفيون والناشطون والمدنيون الفلسطينيون يخاطرون بحياتهم كل يوم.
و أضافت زين،"ما رأيناه أنه لا أحد يمكنه قول لا لإسرائيل، سواء الأمم المتحدة أو الشخصيات الإعلامية، ماذا سيحدث عندما يكبر ابنك المدلل الشقي الذي لم تقل له لا، وسيتحول لمعتل اجتماعيا، ودعت أمريكا وإسرائيل، إلى تقيم علاقتهما، بعدما وضع العالم كله في أزمة".أكدت رحمة زين أنها لا تملك الأموال ولا الشخصيات التي تستطيع أن تدعم وتروج لهذا الفيديو، قائلة: “هذا الفيديو تم انتشاره بشكل سريع لأنني أقول الحقيقة”.
وأوضحت زين: “نحن نقلنا لما يحدث خارج فلسطين، خارج خدود الاحتلال الإرهابي، لأطفال يمرون بمجازر، هذه ليست حرب، لأن الحرب تفترض إن كلا الطرفين على قدم مساواة وهذا لم يحدث”. وأضافوا فى فيديو منشور، أنه ونتيجة لتبنى BBC للفكرة الإسرائيلية والأمريكية، “بناء عليه تم تقديم الاستقالة بشكل رسمي إلى هذه الوكالة”. headtopics.com
وذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن هيئة الإذاعة البريطانية،"بى بى سى" شهدت عدة استقالات لمساهمتها فى قصف مستشفى المعمدانى بقطاع غزة. وكتبت صفحة فلسطين حرة:"لقد قُتل أكثر من 1000 شخص بريء بعد أن قصف الجيش الإسرائيلى مستشفى فى غزة، أيها المجرمون أيديكم ملطخة بالدماء - بى بى سى العالمية".ذكرت قناة القاهرة الإخبارية، أن هيئة الإذاعة البريطانية،"بى بى سى" شهدت عدة استقالات لمساهمتها فى قصف مستشفى المعمداني.
وكتبت صفحة فلسطين حرة:"لقد قُتل أكثر من 1000 شخص بريء بعد أن قصف الجيش الإسرائيلى مستشفى فى غزة، أيها المجرمون أيديكم ملطخة بالدماء - بى بى سى العالمية".شبكة سي إن إن (CNN) هي شبكة إخبارية عالمية معروفة ومرموقة. تأسست في عام 1980 ومقرها في الولايات المتحدة الأمريكية. تعتبر CNN واحدة من أكبر وسائل الإعلام في العالم وتغطي مجموعة واسعة من المواضيع بما في ذلك الأخبار العامة والسياسة والاقتصاد والثقافة والتكنولوجيا والرياضة والصحة. headtopics.com