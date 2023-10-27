بسبب صلاح.. نجم الدوري الإنجليزي يصدم ايدين هازارد

وقال بوين في تصريحات صحفية: هازارد كان لايصدق بالنسبة لي، لكن طريقة لعبي تجعلني انحاز قليلا نحو اللاعب الذي يلعب بالقدم اليسرى دائما.

وتابع: يتم بناء جميع الخطط على اللاعب الذي يلعب بقدمه اليسرى، فبالنسبة لي صلاح أفضل من هازارد، لأنه بالنسبة لي هو المعيار، لقد ظل يقوم بما يقوم به لسنوات عدة. ويعد جارود بوين من نجوم الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث سجل 6 أهداف مع فريقه وست هام، وبفارق هدف وحيد عن صلاح الذي سجل 7 أهداف، وبفارق 3 أهداف عن ايرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي ومتصدر هدافي البريميرليج حتى الآن.كورة لايف الآن ( 2 - 1 ) تويتر بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال والأهلي يلا شوت اليوم الشوط الثاني في الدوري السعودي { الرقي يحاول}

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