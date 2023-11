بسبب غزة .. ارتفاع هائل في سعر النفط عالميا

بايدن: هناك حاجة لهدنة إنسانية في غزة لإخراج الأسرى أستاذ اقتصاد : الأوضاع في غزة تؤثر اقتصاديا على دول العالم وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي حث الدول الإسلامية على وقف صادرات النفط والمواد الغذائية إلى إسرائيل، وطالب بوقف القصف الذي تشنه على قطاع غزة.

ووفقا لبيانات أمريكية، فقد أنتجت إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نحو 2.5 مليون برميل يوميا من الخام في عام 2022.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELBALADOFFICIAL: بسبب الحرب في غزة.. ارتفاع أسعار النفط عالمياارتفعت أسعار النفط عالميا، اليوم الأربعاء، وذلك قبيل اجتماعات بنوك مركزية عالمية رئيسية هذا الأسبوع، بينها مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي. ويراقب السوق عن كثب، مستجدات العدوان الإسرائيلي على غزة. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير 0.3 بالمئة، ووصلت إلى 85.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

جريدة الفجر: ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف الإمدادات بسبب حرب غزة وإسرائيلتستعرض بوابة “الفجر” في تقريرها التالي أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، وسط توقعات البنك الدولي بارتفاع أسعار النفط إلى 90 دولارًا للبرميل في الربع الأخير من 2023 ولم يستبعد البنك أن يهبط المتوسط إلى ​​81 دولارًا خلال العام ككل مع تباطؤ الطلب، غير أنه حذر من أن يدفع تصاعد الصراع في الشرق الأوسط الأسعار إلى ارتفاع كبير.

مصدر: جريدة الفجر | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: ارتفاع عدد قتلى جنود جيش الاحتلال في معارك غزة البرية إلى 15ارتفاع عدد قتلى جنود جيش الاحتلال في معارك غزة البرية إلى 15

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

BALADTV: 430 جنيها زيادة في سعر جرام الذهب خلال أكتوبر لهذا السببسجل سعر جرام الذهب في مصر، ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات شهر أكتوبر 2023، وسط التوترات السياسية في الشرق الأوسط مع ارتفاع سعر الأوقية في

مصدر: baladtv | اقرأ أكثر ⮕

SHOROUK_NEWS: بحث يستعرض معاناة أهالي قطاع غزة على مدار 16 عاما من الاحتلال الإسرائيليإحصائية بتدهور الأوضاع في قطاع غزة منذ 16 عاما بسبب الاحتلال

مصدر: Shorouk_News | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: كولومبيا تستدعى سفيرها لدى إسرائيل بسبب حربها فى غزةأعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو استدعاء سفير بلاده لدى إسرائيل بسبب حربها في غزة.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕