بريطانيا تخطط لاستثمار 2 مليون إسترلينى لتوفير الذكاء الاصطناعى فى المدارس

الإثنين، 30 أكتوبر 2023 01:39 مقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشى سوناك إنه سيتم نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية في جميع أنحاء إنجلترا للمساعدة في تقليل أعباء عمل المعلمين، وفقا لصحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأعلن سوناك، استثمار بقيمة مليوني جنيه إسترليني في تكنولوجيا الفصول الدراسية الجديدة، بما في ذلك خطط الدروس والاختبارات المصممة بالذكاء الاصطناعيوأوضحت الصحيفة، أنه سيتم استخدام التمويل من خلال "أكاديمية أوك الوطنية" لتحسين التقنيات المستخدمة في المدارس في جميع أنحاء إنجلترا، قبل طرحها للمعلمينويتبع ذلك تجربة تجريبية للأدوات في بعض المدارس، واختبار كيفية عملها وقياس قدرتها على تقليل أعباء عمل المعلمينوقال رئيس الوزراء: "يتمتع الذكاء الاصطناعي بإمكانات استثنائية لإصلاح نظامنا...

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