بريطانيا تعلن الحرب على الكلاب من هذه السلالة

وقالت الوزارة في بيان لها، إن هذه الكلاب قوية الفكّين، يمكن أن يتجاوز وزنها 60 كيلوجرامًا، وانحدرت من تهجين سلالتي"أميريكن بيتبول" و"أميريكن ستافوردشر بول تيرير"، مشيرة إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت تزايدًا في حوادث اعتداء هذه الكلاب على أفراد، إذ بلغ عددها خمسة على الأقل، كما أدى اثنان من هذه الاعتداءات إلى صقوط قتلى.

وأضافت وزارة البيئة البريطانية:"سيُعدّ مخالفًا للقانون اعتبارًا من الأول من يناير 2024 بيع كلاب"أميريكن بولي إكس إل"، أو تبنيها أو التخلي عنها.. واعتبارًا من الأول من فبراير 2024، سيصبح امتلاك واحد منها مخالفًا للقانون ما لم يكن بموجب إعفاء يُمنح في حال تعقيم الحيوان وإبقائه مقيدًا وتكميمه في الأماكن العامة".

وتابعت:"إذا لم ينل أصحاب هذه الكلاب إذنًا من هذا النوع، سيُلزمون الاستعانة بطبيب بيطريّ لتنفيذ"القتل الرحيم" تحت طائلة تغريمهم ومصادرة الحيوان". جدير بالذكر، أن الحكومة البريطانية كانت قد وعدت بسن تشريع بعد بث نشر صور مرعبة لهجوم على الفتاة آنا باون البالغة 11 عامًا، ما أدى إلى إصابتها بجروح في ذراعها وكتفها في مدينة برمنجهام، فضلا عن تعرّض إيان برايس لهجوم من كلبين خارج عقار في قرية ستونال في شمال برمنجهام؛ ما أدى إلى وفاته.صلاح القائد.. أروع لقطات مباراة ليفربول ضد بورنموث (فيديو)

