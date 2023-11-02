بروڤات مكثفة للأطفال استعدادًا لختام مشروع 'أهل مصر' ببورسعيد

جاءت الفعاليات بحضور د. حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، لاميس الشرنوبي وكيل وزارة الثقافة والمشرف التنفيذي للمشروع، والمخرج أحمد السيد عضو اللجنة العليا للمشروع والمشرف العام، حيث استكملت ورشة إعادة التدوير للمدربة نجوى عبد العزيز، وورشة تصميم حقائب بالشبك لنجلاء شحاته، وورشة المشغولات اليدوية بالخرز لمنى عبد الوهاب، والخيامية للمدرب عماد عاشور، وورشة الجلود للمدربة إيمان مجدي، بالإضافة إلى ورشة الأركت للمدرب حسني إبراهيم.
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