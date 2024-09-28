برنامج طبعة الأولى يُسلط الضوء على 'شارع راشيل كورى المتفرع من أسطول الحرية'

سلط برنامج الطبعة الأولى، المذاع على قناة الحياة، الضوء على "شارع راشيل كورى المتفرع من أسطول الحرية"، حيث قال الإعلامى أحمد المسلمانى، مقدم البرنامج، إنه فى فلسطين حركة تضامن عالمية لها سنوات مع الشعب ال فلسطين ى وهذه الحركة الدولية تضم نشطاء معظمهم من الشباب

وأشار أحمد المسلمانى إلى أن هذه الشابة جاءت إلى الضفة الغربية وهى جزء من حركة التضامن الدولية، وقامت مظاهرة فى نابلس ضد المستوطنات على أراضى فلسطين بالضفة الغربية، ووقفت هذه الفتاة فى المظاهرات فى مواجهة المستوطنين لمنعم بناء أراضى على الضفة الغربية. ولفت أحمد المسلمانى إلى أنه فى 2003 "راشيل كورى" أيضا تم قتلها فى فلسطين من جانب الإحتلال الإسرائيلى، بعد أن وقفت ضد هدم المنازل وقامت الجرافة الإسرائيلية بقتل الفتاة، ومع ذلك أيضا تغافل المجتمع الغربى هذا الأمر.

فلسطين حركة التضامن إسينور إيجى المستوطنات الجيش الإسرائيلي

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