وزيرة التخطيط: برنامج الطروحات جزء أصيل من المبادئ الأساسية للسياسة الاقتصادية للدولة.. وزير قطاع الأعمال: من المتوقع تحقيق عوائد كبيرة من الفنادق المطروحة.





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