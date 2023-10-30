برلين تدين عنف جيش الاحتلال في الضفة الغربية وتدعو لمساءلتهم

بايدن يعرب عن تقديره لجهود مصر في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزةرئيس الوزراء الفلسطيني: اوقفوا الحرب على أهلنا في غزةأنجلينا جولي تخرج عن صمتها وتدلي بتصريحات مثيرة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيليدعت الحكومة الألمانية، اليوم الاثنين، إسرائيل إلى حماية الفلسطنيين من المستعمرين، ومساءلة المسئولين عن أعمال عنف ارتُكبت في الضفة الغربية المحتلة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية، سبستيان فيشر، ردا على سؤال في مؤتمر صحفي حول هذا الموضوع، إنه"يدين بوضوح أعمال العنف التي أدت إلى مقتل مدنيين فلسطينيين"، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية"وفا".

استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال اقتحام الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنيناستشهد 4 فلسطينيين، وأصيب 9 آخرون، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في 'جنين' ومُخيمها، شمال الضفة الغربية. اقرأ أكثر ⮕

استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين خلال اقتحام الاحتلال 'جنين' ومخيمهااستشهد 4 فلسطينيين، وأصيب 9 آخرون، اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلى فى 'جنين' ومُخيمها، شمال الضفة الغربية. اقرأ أكثر ⮕

استشهاد 4 فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنيناستشهد 4 فلسطينيين، وأصيب 9 آخرون، اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي في “جنين” ومُخيمها، شمال الضفة الغربية. اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 64 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربيةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 64 فلسطينيًا من عدة مناطق في الضفة الغربية المُحتلة. اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربيةالاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية | مصراوى اقرأ أكثر ⮕

الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربيةالاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية | مصراوى اقرأ أكثر ⮕