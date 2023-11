برلماني يثمن إشادة 'الصحة العالمية' بعلاج المصابين والمرضى بقطاع غزة

وقال"خضراوى"فى بيان له أصدره اليوم : إن العالم كله يتابع عن كثف الجهود الجبارة التى يقوم بها الرئيس السيسى من أجل التوصل إلى تهدئة الأوضاع والوقف الفورى للاعتداءات الاسرائيلية الوحشية ضد الفلسطينيين من الرجال والنساء والشيوخ والاطفال فى قطاع غزة والضفة الغربية مطالباً من المجتمع الدولى سرعة التدخل لوقف آلة الحرب التى تقوم بها سلطات الاحتلال الاسرائيلى ضد المستشفات الفلسطينية فى قطاع غزة بعد قذف وتدمير 16 مستشفى من اجمالى عددٍ المستشفيات فى قطاع غزة وعددهم 35 مستشفى وهو ما ينذر بكارثة...

وقال المهندس عبد السلام خضراوى إن مدير منظمة الصحة العالمية اعترف بأن هناك الآلاف من المرضى والمصابين في غزة يحتاجون إلى العلاج والكثير منهم في غاية الضعف بما لا يسمح بنقلهم وأنه يجب السماح بالتسريع الفوري لتدفق المساعدة الطبية إلى غزة، كما ينبغي حماية المستشفيات من القصف والاستخدام لأغراض عسكرية معتبراً ما يحدث من عمليات قذف وتدمير للمستشفيات والمنشآت المدنية داخل قطاع غزة بمثابة وصمة عار فى جبين المجتمع الدولى والبشرية جمعاء.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت التنسيق لاستقبال الدفعة الأولى من المصابين بقطاع غزة، والتي تضم 81 حالة من الجرحى والمرضى لتقديم الخدمات التشخيصية والطبية والعلاجية اللازمة لهم.وبحسب بيان لوزارة الصحة، فإن وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار قد عقد اجتماعا عاجلاً صباح الأربعاء لمتابعة نقل المصابين الفلسطينيين إلى المستشفيات لعلاجهم، ومتابعة التجهيزات الخاصة بالمستشفيات في محافظة شمال سيناء.

