برلماني: سيناء تمتلك ثروات معدنية وأراض زراعية ستكون سلة الخير لمصر

وأضاف خلال تصريحاته لقناة"إكسترا نيوز"، أن سيناء تمتلك ثروات تعدينية هائلة وأراض زراعية صالحة وستكون سلة الخير لمصر، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أكد أن كل فرص العمل ستكون الأولوية فيها لأهالي سيناء سواء شمالها أو جنوبها.

وأشار إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وضع أمس حجر الأساس في منطقة العجرة لمدينة ستكون على أفضل النظم العالمية، وكذلك مناطق زراعية وصناعية. وأكد أن أهالي سيناء عانوا قبل ذلك، وكل قطرة دم نزلت على سيناء تؤكد أننا لن نفرط في شبر من سيناء، ولن يكون هناك حلول إقليمية على حساب سيناء، وهو ما أكده الرئيس السيسي ورئيس الوزراءهاني شاكر يكشف عن خضوعه لعملية جراحية.. تفاصيل

