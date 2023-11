برلماني: مصر على قلب رجل واحد للحفاظ على أمنها وحدودها

وقال"الشعينى"، فى بيان له أصدره اليوم، إن التاريخ يؤكد دائماً أن جميع المصريين وبمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية يقفون صفاً واحداً خلف القيادة السياسية الحكيمة وجميع مؤسسات الدولة عندما تتعرض مصر لأى مخاطر، مؤكداً أن الـ 105 ملايين مواطن مصرى يثقون ثقة تامة ومطلقة فى جميع سياسات الرئيس السيسى الداخلية والخارجية.

وتابع أن أكبر دليل على ذلك تفويض جميع المصريين للرئيس السيسى لاتخاذ ما يراه من إجراءات وتدابير للحفاظ على أمن واستقرار مصر وحدودها مؤكداً أن هذا الأمر كان واضحاً للغاية خلال جلستى مجلسى النواب والشيوخ لملف التداعيات الخطيرة داخل الاراضى الفلسطينية المحتلة فجميع قيادات واعضاء البرلمان بغرفته النواب والشيوخ وفى صفوف الاغلبية والمعارضة والمستقلين كانوا على قلب رجل واحد وفوضوا الرئيس السيسى فى اتخاذ جميع الاجراءات لحماية أمن واستقرار مصر وحدودها.

وأشاد النائب هشام الشعينى بجهود الدولة المصرية من أجل تحقيق التنمية الشاملة داخل أرض سيناء الغالية ونجاحها فى تنفيذ العديد من المشروعات القومية العملاقة وتطوير البنية التحتية فى سيناء وتحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين لدرجة أن الاستثمارات الموجهة لسيناء خلال العشر سنوات الماضية بلغت 600 مليار جنيه مؤكداً أنه ولأول مرة فى تاريخ مصر يتم فى عهد الرئيس السيسى ربط سيناء بالوادي والدلتا من خلال تنفيذ عدد من مشروعات الأنفاق والمحاور...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MASRAWY: 'صناعة الشيوخ: زيارة رئيس الوزراء لسيناء رسالة حاسمة للحفاظ على أمن مصر وحدودهاصناعة الشيوخ زيارة رئيس الوزراء لسيناء رسالة حاسمة للحفاظ على أمن مصر وحدودها | مصراوى

مصدر: masrawy | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: صناعة الشيوخ: زيارة رئيس الوزراء لسيناء رسالة حاسمة للحفاظ على أمن مصر وحدودهاأكد المهندس محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، أن زيارة وكلمة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إلى شمال سيناء بحضور اتحاد قبائل سيناء وعدد من الرموز السياسية والاعلاميين، أكدت مجموعة من الحقائق.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: الشناوى: نواجه صن داونز غداً على قلب رجل واحد بحثاً عن النهائى الأفريقىقال محمد الشناوى حارس وقائد مرمى الأهلى أن لاعبى الفريق عازمون على تخطى عقب صن داونز غداً فى نصف نهائى بطولة الدورى الأفريقى

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

YOUM7: شعراء وأدباء سيناء القوى الناعمة والحفاظ على الهوية الوطنيةشعراء وأدباء سيناء دائما يتصدرون المشهد الثقافي في مصر، من خلال أعمالهم الإبداعية التى تهدف للحفاظ على الهوية المصرية في جميع المحافل وتأكيدً على أصالة ودور القوى الناعمة في مصر.

مصدر: youm7 | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: برلماني: الدولة المصرية قادرة على ردع أي مخطط يمس أمنها القوميأشاد النائب أحمد نشأت منصور وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بزيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إلى مقر الكتيبة 101 يرافقه رئيس اتحاد قبائل سيناء.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕

ELBALADOFFICIAL: 42 فردًا في يوم| أسرة فلسطينية تستيقظ على كارثة بسبب الغارات الإسرائيليةفي يوم واحد استشهد 42 فردا من أسرة فلسطينية ذات أصول أمريكية في غارات للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة، مشاهد لن يصدقها عقل أو يتقبلها قلب.

مصدر: ElBaladOfficial | اقرأ أكثر ⮕