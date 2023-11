برلماني يثمن جهود مستشفيات جامعة القاهرة فى علاج غير القادرين بالمجان

وقال"عبد الحميد"فى بيان له أصدره اليوم : إن مستشفيات جامعة القاهرة وفى مقدمتها مستشفى القصر العينى تقدم خدمات صحية على مستوى عال من الكفاءة لكل المصريين وبالمجان مشيداً بجميع القوافل الطبية التى تقوم بها جامعة القاهرة بمختلف المحافظات والمدن والمراكز والاحياء والقرى بصفة عامة وعلى نطاق محافظة الجيزة والمحافظات والمناطق النائية بصفة خاصة

وأعرب الدكتور محمد عبد الحميد عن أمله فى تتبع جميع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة نفس نهج الذى تقوم به جامعة القاهرة لمساندة جهود الدولة فى تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين بصفة عامة وأهالينا من البسطاء والفقراء مؤكداً أن غالبية المستشفيات التابعة للجامعات المصرية أصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف.

